Гражданина Турции подозревают в торговле мефедроном в Павлодаре

В Павлодаре прокуратура иницииоровала розыск и задержание 36-летнего гражданина Турции. У мужчины изъяли полиэтиленовый пакет с белым порошком, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК, в телефоне задержанного полицейские обнаружили фото ещё двух мест закладок, где были найдены ещё два таких же пакета с аналогичным веществом. Во время обыска в доме мужчины изъяты упаковочный материал аналогичный закладкам и пакет с веществом "мефедрон", что подтверждено экспертизой.

"Данный факт зарегистрирован ЕРДР по статье 297 часть 3 пункты 1,5 (незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта аналогов психотропных веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору, посредством использования информационных ресурсов) УК РК. С санкции следственного суда гражданин А. арестован на два месяца", — сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве также добавили, что по этому же делу также задержан 41-летний гражданин России, в отношении которого судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. По версии следствия, мужчины были сообщниками.