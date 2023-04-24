Граждане Грузии организовали колл-центр интернет-мошенников в Алматы - МВД

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Колл-центр интернет-мошенников выявили сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Алматы, передаёт BaigeNews.kz. В ходе проведенной операции задержана группа из 24 граждан Грузии.

Кроме того, в Астане сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью по подозрению в совершении ряда интернет-мошенничеств задержан уроженец Экибастуза, который создал страницу в Instаgram, где разместил объявление о продаже шубы по низкой цене. Установлена его причастность

к 26 аналогичным преступлениям, общий ущерб 4,2 миллиона тенге.

Сотрудниками УКП ДП Шымкента за совершение интернет-мошенничеств задержана группа жителей Тараза.

"Указанные лица, похитив клиентскую базу фармкомпании "Health Time", производили звонки ее клиентам, сообщая

о выигрыше автомобиля. Гражданам предлагалось оплатить налоги, которые перечислялись на счета в букмекерской компании "1Х бет". Установлены 20 потерпевших, проводится работа по установлению других жертв мошенников", - сообщил начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД Жандос Суйинбай в ходе онлайн-брифинга.

По всем указанным фактам проводится расследование.

Также в период с 18 по 20 апреля на территории страны проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Anti-fraud", направленное на повышение эффективности мер по борьбе с правонарушениями, совершаемыми с использованием информационных технологий.

За три дня на территории Республики выявлено более 100 правонарушений, в том числе 126 интернет-мошенничеств, из них зарегистрировано в ЕРДР - 173. Раскрыто 314 ранее совершенных преступлений.

К слову, МВД совместно с другими госорганами и частным сектором и впредь будут приниматься необходимые меры по противодействию интернет-мошенничествам.