Гранты на обучение в Гонконге получили шесть учеников костанайского лицея

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В Костанае шесть выпускников лицея "Білім- инновация" получили гранты на бесплатное обучение в университетах Гонконга, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление образования региона.

Данные университетп Гонконга входят в топ-100 лучших университетов мира.

Гранты в City University of Hong Kong получили Максат Алпамысов (победитель олимпиад по математике), Арсений Самойленко (физика) и Диас Мысыр (физика).

Нурлан Базылтай (биология) получил грант в Hong Kong University of Science and Technology. Двое выпускников могут выбирать место дальнейшего обучения из двух грантов: Ансар Саукынбай (русский язык) в City University of Hong Kong или The Polytechnic University of Hong Kong, а Асанали Бексултанов (физика) - в City University of Hong Kong или Hong Kong University of Science and Technology.

В успехах ребят отмечается и заслуга педагогов лицея, а именно учителей физики Раимбека Канатова и Серика Максата, учителя математики Дарына Сайдуали, учителя русского языка Сайран Сармановой и учителя биологии Нурдаулета Жунусбекова.

Большую помощь ребятам в поступлении в университеты оказал и профориентатор лицея Раимбек Канатов.