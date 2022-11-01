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  • Государству передали транспортную компанию, получившую монопольный доход в 4,3 миллиарда тенге
alatransit.kz Сегодня, 08:50
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Фото: alatransit.kz

Государству передали транспортную компанию, получившую монопольный доход в 4,3 миллиарда тенге

Премьер-министр Алихан Смаилов провёл очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, на котором рассмотрены вопросы передачи некоторых активов в государственную собственность и реализации мер в нефтегазовой отрасли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства. 

"В частности, по данным Агентства по защите и развитию конкуренции РК, одна из коммерческих транспортно-логистических компаний Алматинской области, используя преимущественное положение, в период с апреля по декабрь 2021 года получила монопольный доход на сумму порядка 4,3 миллиарда тенге. В отношении компании проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.

В октябре 2022 года от руководства частной организации поступило обращение о передаче в дар государству 100 процентов доли участия в дочернем ТОО.

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#Правительство РК #монополия #бизнес #транспорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:50
34
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