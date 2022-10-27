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Глава правительства России прибыл в Казахстан Сегодня, 19:31
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Глава правительства России прибыл в Казахстан

В Астану прибыл глава правительства РФ Михаил Мишустин. В аэропорту его встретили премьер-министр РК Алихан Смаилов и посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Sailau 2022.

"Спасибо, что встретили. Погода не такая уж и холодная", – сказал Мишустин Смаилову.

Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ.

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#политика #Россия #СНГ
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:31
839
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