Глава правительства России прибыл в Казахстан

В Астану прибыл глава правительства РФ Михаил Мишустин. В аэропорту его встретили премьер-министр РК Алихан Смаилов и посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Sailau 2022.

"Спасибо, что встретили. Погода не такая уж и холодная", – сказал Мишустин Смаилову.

Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ.