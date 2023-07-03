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Акорда Вчера, 12:49
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Вчера, 12:49
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Фото: Акорда

Глава Нацбанка сообщил Токаеву о снижении инфляции

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова, передаёт BaigeNews.kz

Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за первое полугодие 2023 года.

"Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о развитии экономической ситуации в мире и Казахстане, факторах инфляции и принимаемых мерах по ее снижению, динамике платежного баланса, а также о состоянии активов ЕНПФ, Национального фонда и золотовалютных резервов", - сообщили в пресс-службе Акорды.

Галымжан Пирматов рассказал Токаеву, что меры Национального банка дают положительные результаты и инфляция демонстрирует снижение, формируясь в соответствии с прогнозами регулятора. Президенту также представлена информация по вопросам внедрения Концепции открытого банкинга и регулирования платежного рынка.

По итогам встречи глава государства поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики.

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Вчера, 12:49
727
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