Глава Нацбанка Казахстана освобожден от должности
Сегодня, 09:49
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Сегодня, 09:49Сегодня, 09:49
344Фото: Baigenews.kz
Глава Нацбанка Галымжан Пирматов освобожден от должности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Указом Главы государства Пирматов Галымжан Олжаевич освобожден от должности Председателя Национального Банка Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба Акорды.
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