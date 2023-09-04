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Глава Нацбанка Казахстана освобожден от должности

Сегодня, 09:49
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Baigenews.kz Сегодня, 09:49
Сегодня, 09:49
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Фото: Baigenews.kz

Глава Нацбанка Галымжан Пирматов освобожден от должности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Указом Главы государства Пирматов Галымжан Олжаевич освобожден от должности Председателя Национального Банка Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба Акорды.

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