Глава Минобороны доложил Токаеву о состоянии боевой готовности армии
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Руслан Жаксылыков доложил об оперативной и боевой подготовке армейских подразделений, основных усилиях, направленных на обучение органов управления и личного состава. Отмечена важность эффективного взаимодействия Вооруженных сил с центральными и местными органами власти в кризисных ситуациях, в том числе в текущий противопаводковый период.
Глава ведомства проинформировал об оснащении Вооруженных сил современной техникой и вооружением, развитии войск территориальной обороны, совершенствовании военной инфраструктуры. Он также сообщил о запланированных на 2024 год мероприятиях в рамках председательства Казахстана в ШОС и ОДКБ, а также о проведении крупномасштабных учений, в том числе международного уровня", - говорится в сообщении.
Руслан Жаксылыков доложил о работе ведомства по военно-патриотическому воспитанию, весеннему призыву на срочную воинскую службу, мерах по повышению социального статуса военнослужащих и престижа воинской службы.
Президент отметил важность деятельности казахстанского миротворческого контингента на Голанских высотах под эгидой ООН.
Глава государства поставил перед министром ряд задач, направленных на дальнейшее повышение боевого потенциала Вооруженных сил.
Самое читаемое
- "Там мы никто": видеоролик казахстанца шокировал пользователей Сети
- Из-за нехватки электромощностей в Костанае не могут начать строительство домов
- Сельская учительница несколько дней охраняет свой затопленный дом в Павлодарской области
- Конь Кабирхан из Казахстана выступил в гонке за три миллиарда в Дубае
- Экс-акима в ЗКО суд обязал вернуть элитные земли государству