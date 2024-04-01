Глава Минобороны доложил Токаеву о состоянии боевой готовности армии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Руслан Жаксылыков доложил об оперативной и боевой подготовке армейских подразделений, основных усилиях, направленных на обучение органов управления и личного состава. Отмечена важность эффективного взаимодействия Вооруженных сил с центральными и местными органами власти в кризисных ситуациях, в том числе в текущий противопаводковый период.

Глава ведомства проинформировал об оснащении Вооруженных сил современной техникой и вооружением, развитии войск территориальной обороны, совершенствовании военной инфраструктуры. Он также сообщил о запланированных на 2024 год мероприятиях в рамках председательства Казахстана в ШОС и ОДКБ, а также о проведении крупномасштабных учений, в том числе международного уровня", - говорится в сообщении.