Глава государства принял спикера парламента Сингапура Сеа Киань Пена

Президент Касым-Жомарт Токаев в резиденции Акорда принял парламентскую делегацию Сингапура во главе со спикером Сеа Киань Пеном, передаёт BaigeNews.kz.

Встреча прошла в дружественной и продуктивной обстановке, отражая глубокие отношения и стремление сторон к дальнейшему расширению двусторонних связей.

"Мы надежные, проверенные временем партнеры. Многое уже сделано для укрепления наших связей, но в то же время мы ставим перед собой высокие цели по дальнейшему развитию нашего сотрудничества", – сказал президент.

По мнению главы государства, парламентская дипломатия играет важнейшую роль в укреплении международного сотрудничества и содействии диалогу между странами.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, на сегодняшний день в Казахстане действуют более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий, при этом общий объем инвестиций в экономику Казахстана превысил 1,4 млрд долларов.

Сеа Киань Пен выразил благодарность Главе государства за гостеприимство и отметил имеющийся огромный потенциал для углубления сотрудничества



На встрече особое внимание было уделено перспективам экономического и инвестиционного взаимодействия.

Также были обсуждены вопросы региональной и международной повестки.