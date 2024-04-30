Глава государства принял спикера парламента Сингапура Сеа Киань Пена
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев в резиденции Акорда принял парламентскую делегацию Сингапура во главе со спикером Сеа Киань Пеном, передаёт BaigeNews.kz.
Встреча прошла в дружественной и продуктивной обстановке, отражая глубокие отношения и стремление сторон к дальнейшему расширению двусторонних связей.
"Мы надежные, проверенные временем партнеры. Многое уже сделано для укрепления наших связей, но в то же время мы ставим перед собой высокие цели по дальнейшему развитию нашего сотрудничества", – сказал президент.
По мнению главы государства, парламентская дипломатия играет важнейшую роль в укреплении международного сотрудничества и содействии диалогу между странами.
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, на сегодняшний день в Казахстане действуют более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий, при этом общий объем инвестиций в экономику Казахстана превысил 1,4 млрд долларов.
Сеа Киань Пен выразил благодарность Главе государства за гостеприимство и отметил имеющийся огромный потенциал для углубления сотрудничества
На встрече особое внимание было уделено перспективам экономического и инвестиционного взаимодействия.
Также были обсуждены вопросы региональной и международной повестки.
Самое читаемое
- Прокуроры освободили 449 граждан, незаконно удерживаемых в служебных помещениях
- Нет необходимости менять обвинительный акт в отношении Бишимбаева – брат Нукеновой
- Кибермошенники позвонили актюбинскому следователю
- Большая вода в Петропавловске будет отступать в течение месяца
- 28 новых зон отдыха появятся на Балхаше