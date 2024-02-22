Глава ФСМС отметил недостаток финансирования

На расширенном заседании коллегии Минздрава глава Фонда социального медицинского страхования Абылкаир Скаков заявил, что в 2024 году часть направлений здравоохранения осталась недофинансированной, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Сохраняется проблема с финансированием и в 2024 году. Несмотря на увеличение бюджета на 7%, дефицит финансирования в текущем году составляет 151 миллиард тенге, из которых критический дефицит 116 миллиардов тенге", - сказал Скаков.

Он отметил, что кредиторскую задолженность при этом имеет каждый пятый поставщик. По таким важным направлениям как первичная медико-санитарная помощь, скорая помощь, онкогематология и амбулаторное лекарственное обеспечение финансирования достаточно только на 10-11 месяцев.