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Глава ФСМС отметил недостаток финансирования

Сегодня, 10:36
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 10:36
Сегодня, 10:36
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Фото: BaigeNews.kz

На расширенном заседании коллегии Минздрава глава Фонда социального медицинского страхования Абылкаир Скаков заявил, что в 2024 году часть направлений здравоохранения осталась недофинансированной, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Сохраняется проблема с финансированием и в 2024 году. Несмотря на увеличение бюджета на 7%, дефицит финансирования в текущем году составляет 151 миллиард тенге, из которых критический дефицит 116 миллиардов тенге", - сказал Скаков.

Он отметил, что кредиторскую задолженность при этом имеет каждый пятый поставщик. По таким важным направлениям как первичная медико-санитарная помощь, скорая помощь, онкогематология и амбулаторное лекарственное обеспечение финансирования достаточно только на 10-11 месяцев.

"Это очередной вызов для системы здравоохранения. Поскольку дополнительное финансирование в текущем году не предвидится. В этой связи необходима оптимизация расходов, поиск резервов внутри отрасли и переход на режим жёсткой экономии", - сказал глава ФСМС.   

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