Глава Башкортостана прилетит с визитом в Астану
Сегодня, 12:55
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Сегодня, 12:55Сегодня, 12:55
104Фото: akorda.kz
23-24 января 2024 года состоится визит главы Республики Башкортостан Радий Хабирова в Астану. Об этом на брифинге в МИД РК сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz.
В рамках визита башкирская делегация примет участие в бизнес-форуме "Казахстан-Башкортостан", а также в заседании Рабочей группы по развитию сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Башкортостан.
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