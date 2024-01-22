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Глава Башкортостана прилетит с визитом в Астану

Сегодня, 12:55
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 12:55
Сегодня, 12:55
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Фото: akorda.kz

23-24 января 2024 года состоится визит главы Республики Башкортостан Радий Хабирова в Астану. Об этом на брифинге в МИД РК сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках визита башкирская делегация примет участие в бизнес-форуме "Казахстан-Башкортостан", а также в заседании Рабочей группы по развитию сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Башкортостан.

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