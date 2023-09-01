Гизат Нурдаулетов получил должность в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Гизата Нурдаулетова на новую должность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Назначить Нурдаулетова Гизата Дауренбековича Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - сказано в сообщении.