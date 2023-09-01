  • 1 Сентября, 17:23
  • BAIGENEWS
Президент Казахстана назначил новых помощников
Осенний призыв стартовал в Казахстане
Зульфия Сулейменова освобождена от должности министра экологии РК
Экс пресс-секретарь Токаева назначен на новую должность
Аида Балаева освобождена от должности заместителя руководителя АП
Село в Акмолинской области закрыли на карантин
Медосвидетельствование водителей в Казахстане переводят в электронный формат
Глубокая переработка мяса, молока и зерна: Токаев определил приоритетные направления для АПК
Освоение залежей редкоземельных металлов Токаев объявил приоритетной задачей
Таможенные сборы за доставку посылок из-за рубежа отменили в Казахстане
"Тобол" потерпел разгромное поражение и вылетел из Лиги Конференций
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Гизат Нурдаулетов получил должность в Казахстане

Сегодня, 16:08
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Сегодня, 16:08
Сегодня, 16:08
313
Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Гизата Нурдаулетова на новую должность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. 

"Назначить Нурдаулетова Гизата Дауренбековича Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - сказано в сообщении.

Нурдаулетов родился в 1964 году. Окончил Казахский государственный университет имени Кирова по специальности "юрист". 

Трудовой стаж:

1990-2017 – служба в правоохранительных (органы прокуратуры, государственного следственного комитета) и специальных (органы национальной безопасности) государственных органах. 

Июль 2017 - март 2019 – первый заместитель Генерального прокурора РК.

Март 2019 - февраль 2022 – Генеральный прокурор РК.

25 февраля 2022 года указом президента РК был назначен помощником президента – Секретарем Совета Безопасности РК.

Государственные награды: кавалер орденов "Айбын" II степени, "Данк" I и II степеней.

Заместителем секретаря Совета Безопасности стал Мурат Баймукашев. 

Самое читаемое

Наверх