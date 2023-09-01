Гизат Нурдаулетов получил должность в Казахстане

Нурдаулетов родился в 1964 году. Окончил Казахский государственный университет имени Кирова по специальности "юрист".
Трудовой стаж:
1990-2017 – служба в правоохранительных (органы прокуратуры, государственного следственного комитета) и специальных (органы национальной безопасности) государственных органах.
Июль 2017 - март 2019 – первый заместитель Генерального прокурора РК.
Март 2019 - февраль 2022 – Генеральный прокурор РК.
25 февраля 2022 года указом президента РК был назначен помощником президента – Секретарем Совета Безопасности РК.
Государственные награды: кавалер орденов "Айбын" II степени, "Данк" I и II степеней.
Заместителем секретаря Совета Безопасности стал Мурат Баймукашев.