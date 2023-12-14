Гибридные авто выявили на казахстанской таможне

На казахстанской таможне к семи электромобилям был применён код гибридного авто. Это повлекло необоснованную уплату в бюджет порядка 80 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на главную транспортную прокуратуру.

Как отметили в прокуратуре, органы государственных доходов не обеспечивают единообразное применение законодательства при их таможенной очистке.

"Ситуация с автомашиной марки "LiAuto" (Li 7 и 9). Согласно позиции уполномоченного органа данный транспорт является электромобилем. ​При этом, из 141 идентичной автомашины таможенными представителями и декларантами в 7 случаях применен код гибридного автомобиля, что повлекло необоснованную уплату в бюджет порядка 80 млн тенге и нарушение прав участников внешнеэкономической деятельности", - сообщили в ведомстве.

На сегодняшний день прокурорами принимаются меры по искоренению такой практики и возврату денежных сумм декларантам. Также рассматривается вопрос по привлечению виновных сотрудников к дисциплинарной, а таможенных брокеров к административной ответственности.