Генконсульство Казахстана открыли в Бресте

В беларусском городе Брест открылось генеральное консульство Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

В церемонии его открытия принял участие вице-премьер – глава МИД РК Мурат Нуртлеу. Министр отметил, что решение о повышении статуса консульского представительства РК в городе Брест до уровня генерального консульства принято президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Это шаг придаст "очередной импульс дальнейшему динамичному развитию взаимодействия между нашими странами", считает Нуртлеу.

В консульский округ генерального консульства РК входят Брестская и Гродненская области Беларуси, известные своим значительным экономическим, научно-техническим и культурным потенциалом. Данный консульский округ играет важную роль в качестве ключевого транспортного и транзитного корридора, через который проходит основной грузопоток между Казахстаном и Европой. В этом регионе расположены крупные деревообрабатывающие, машиностроительные, аграрные и другие перерабатывающие предприятия.

Город Брест с населением в 340 тысяч человек является крупным административным, промышленным и культурным центром Беларуси. Объём торговли между Брестской областью и Казахстаном в прошлом году составил 170 миллионов долларов США.