Футболист Нуралы Алип стал двукратным чемпионом России

Фото: Sports.kz

В российской Премьер-Лиге (РПЛ) состоялся матч 26-го тура, в котором санкт-петербургский "Зенит" принимал московский "Спартак", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



Матч в Санкт-Петербурге завершился победой хозяев поля со счетом 3:2. В составе "Зенита" мячи забили Клаудиньо (13-я минута), Андрей Мостовой (39-я) и Иван Сергеев (90-я). У "Спартака" отличились Кейта Бальде (33-я) и Квинси Промес (85-я, с пенальти).

Защитник национальной сборной Казахстана Нуралы Алип остался в запасе "Зенита".

Таким образом, "Зенит" набрал 64 очка и за четыре тура до окончания РПЛ досрочно стал чемпионом России. Идущий вторым московский ЦСКА отстает от лидера на 13 очков.

Напомним, 14 декабря "Зенит" объявил о подписании контракта с Нуралы Алипом по схеме "2,5+1". Сине-бело-голубые выкупили права на казахстанского защитника у алматинского "Кайрата".