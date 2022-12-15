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kazfootball.kz Сегодня, 09:24
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Сегодня, 09:24
97
Фото: kazfootball.kz

"Зенит" договорился с "Кайратом" о трансфере Алипа

Футбольный клуб "Зенит" достиг соглашения с "Кайратом" о полноценном переходе Нуралы Алипа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz

Сослан Касабиев, представляющий интересы защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа, рассказал "Матч ТВ" подробности подписания его клиентом контракта с "Зенитом". Договор рассчитан на 2,5 года с возможностью продления на один сезон. Как стало известно, общие затраты на выкуп трансфера 22‑летнего игрока не превысили 1,75 миллиона евро.

Напомним, что Алип выступал за "Зенит" на правах аренды с февраля нынешнего года. Срок его аренды истекал 31 декабря. В составе петербургской команды защитник в нынешнем сезоне сыграл восемь матчей и получил две жёлтые карточки.

"Алипа брали в аренду с обязательным правом выкупа. Что "Кайрат" хотел, то и получил. Думаю, что все стороны остались довольны. Да и сам футболист хотел остаться в Петербурге... Все понимают, что он ещё относительно молодой парень. Левоногий центральный защитник. В России дефицит таких игроков. Алип верит в себя. Все верят в него. Шанс дадут. Думаю, что он будет основным футболистом, когда возобновится чемпионат России", — приводит слова Касабиева "РБ Спорт".

В сборной Казахстана с 2018 года Алип провёл 22 матча.

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#спорт #футбол #договор
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:24
97
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