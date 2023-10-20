Флаг Казахстана установили на самой высокой точке в Афинах

В честь Дня Республики на самой высшей точке Афин – горе Ликавитос взвился небесно-голубой флаг Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

"Поднятие казахстанского флага на древнем и священном для греков месте символизирует дружбу между греческим и казахским народами. Жители и гости столицы Греции могли созерцать казахстанский флаг, установленный на высоте 277 метров над уровнем моря", - отметили в МИД.

Уникальное поздравление было организовано Казахстанско-греческим Деловым Советом, основной миссией которого является продвижение сотрудничества между странами в сферах торговли, инвестиций и культуры.

С вершины Ликавитоса – самого высокого из семи холмов, окружающих Афины, открывается самая красочная и обширная панорама столицы Греции.

Греческая легенда гласит, что гору Ликавитос создала богиня Афина, уронившая на этом месте камень по пути в Акрополь. В античные времена на холме располагалось святилище "Зевса, обитающего на вершине". Ликавитос называют также "Волчья гора", так как название на греческом означает "роща, в которой живут волки".