Флаг Казахстана установили на самой высокой точке в Афинах
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В честь Дня Республики на самой высшей точке Афин – горе Ликавитос взвился небесно-голубой флаг Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.
"Поднятие казахстанского флага на древнем и священном для греков месте символизирует дружбу между греческим и казахским народами. Жители и гости столицы Греции могли созерцать казахстанский флаг, установленный на высоте 277 метров над уровнем моря", - отметили в МИД.
Уникальное поздравление было организовано Казахстанско-греческим Деловым Советом, основной миссией которого является продвижение сотрудничества между странами в сферах торговли, инвестиций и культуры.
С вершины Ликавитоса – самого высокого из семи холмов, окружающих Афины, открывается самая красочная и обширная панорама столицы Греции.
Греческая легенда гласит, что гору Ликавитос создала богиня Афина, уронившая на этом месте камень по пути в Акрополь. В античные времена на холме располагалось святилище "Зевса, обитающего на вершине". Ликавитос называют также "Волчья гора", так как название на греческом означает "роща, в которой живут волки".
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