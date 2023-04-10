ФК "Жетысу" оштрафовали за поведение зрителей на матче

Фото: fk-jetisu.kz

Футбольный клуб "Жетысу" оштрафовали на 345 тысяч тенге за "неподобающе поведение зрителей" на матче с клубом "Тобол". Такое решение вынес контрольно-дисциплинарный комитет федерации футбола РК, передаёт BaigeNews.kz.

"За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в выкрикивании нецензурных выражений в адрес официальных лиц матча, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 дисциплинарного регламента на ФК "Жетысу" наложить штраф в размере 100 МРП", - указывается в пресс-релизе по итогам заседания комитета.

ФК "Жетысу" обязали оплатить штраф до 6 мая 2023 года включительно.