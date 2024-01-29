Филиалы казахстанских технических вузов откроют в Кыргызстане

В Кыргызстане планируют открыть филиалы казахстанских технических высших учебных заведений. Об этом заявил министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу в ходе пресс-конференции в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

По итогам переговоров с кыргызским коллегой Мурат Нуртлеу рассказал о расширении сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

"Мы активно наращиваем взаимодействие в образовательной сфере. Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Евразийский национальный университет имени Гумилёва открыли свои филиалы в Бишкеке и Оше. Думаю, эта практика будет продолжена дальше. Сегодня мы обсуждали вопрос открытия технических вузов в Кыргызстане. Атырауский институт нефти и газа планирует открыть свой филиал. Также рядом с производственным предприятием KAZ Minerals Bozymchak откроется профессионально-техническое училище", - сообщил Мурат Нуртлеу.

Глава казахстанского внешнеполитического ведомства добавил, что Казахстан готов увеличить гранты и квоты для студентов Кыргызстана в высшие учебные заведения РК в случае востребованности с кыргызской стороны.