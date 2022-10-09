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  • Евро-2024: чего ждать казахстанской сборной по футболу от соперников?
report.az Вчера, 20:29
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Фото: report.az

Евро-2024: чего ждать казахстанской сборной по футболу от соперников?

Сборная Казахстана по футболу сыграет в группе "H" в отборочном турнире Евро-2024, который пройдет в Германии, передаёт BaigeNews.kz. 

Жеребьёвка прошла во Франкфурте. В итоге Казахстан попал в группу "Н" со сборными Дании, Финляндии, Словении, Северной Ирландии и Сан-Марино.

Теlegram-канал "Спорт Шредингера" рассказал подробности о соперниках казахстанской сборной. 
Среди них участник ЧМ-2022, официально худшая сборная мира и две команды, с которыми Казахстан сыграт впервые в истории.

ДАНИЯ

Чемпион Евро-1992, участник ЧМ-2022, полуфиналист Евро-2020  — занимает десятое место в рейтинге ФИФА, для сравнения: у Казахстана 113 место. Главный тренер — Каспер Юльманн, капитан — Симон Кьяер. Главные звезды: Кристиан Эриксен , Каспер Шмейхель, Андрес Кристиансен, Юсуф Поульсен. С Казахстаном сыграли четыре матча и все четыре раза победили. 

ФИНЛЯНДИЯ

Участник Евро-2020. Занимает 56 место. Главный тренер — Марку Канерва, капитан —Лукас Градецки. Главные звезды: Градецки, Теему Пуки. 
С Казахстаном сыграли 5 матчей: 1 ничья, 4 победы.

СЛОВЕНИЯ

Участник ЧМ-2002 и 2010, Евро-2000. 63 место в рейтинге ФИФА. Главный тренер — Матьяж Кек, капитан — Ян Облак. Главные звезды: Облак, Беньямин Шешко, Йосип Иличич.
Словения сыграет с Казахстаном впервые. 

СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

Участник 1/4 финала ЧМ-1958, участники ЧМ-1982 и 1986, участники Евро-2016. Команда занимает 59 место в рейтинге ФИФА. Главный тренер — Ян Бараклаф, капитан —- Стивен Дэвис, главные звёзды: Дэвис, Джонни Эванс, Джамал Льюис. Сыграют с Казахстаном впервые.

САН-МАРИНО

Занимает 211 место место в рейтинге ФИФА, худшая команда мира. Главные достижения: не проиграли 8 матчей в своей истории. Главный тренер - Фабрицио Константини, капитан —- Давиде Симончини. С Казахстаном сыграли два матча, и оба раза потерпели поражение.

 

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#футбол
Журналист
Вчера, 20:29
547
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