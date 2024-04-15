Эвакуация в Атырау не объявлена - замакима города

Заместитель акима Атырау Нуржан Ермуханов опроверг появившиеся в Сети слухи об эвакуации жителей города, передаёт BaigeNews.kz.

"Эвакуация в городе не объявлена. Все средства, выделенные на берегоукрепительные работы, используются по назначению. В сложной для региона ситуации наши граждане проявили сплочённость и мужество, в едином порыве помогая защитить свой город от наводнения", - подчеркнул Ермуханов.