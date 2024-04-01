Ербол Оспанов назначен вице-министром здравоохранения РК

На должность вице-министра здравоохранения назначен Ербол Оспанов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Постановлением Правительства Республики Казахстан Оспанов Ербол Дуйсебаевич назначен вице-министром здравоохранения с освобождением от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Ербол Оспанов родился в 1977 году в Южно-Казахстанской области. В 1998 году окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, в 2002 году — Казахский национальный аграрный университет.

Трудовую деятельность начал в 1999 году инженером в АО "Казгипрожелдортранс".

Работал руководителем проекта в ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта", ведущим инженером-проектировщиком в АО "Центр информатизации финансовых систем".

В разные годы занимал руководящие должности в АО "Национальные информационные технологии", АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", структурах Министерства труда и социальной защиты населения РК.

С 2020 г. по настоящее время — вице-министр труда и социальной защиты населения РК.