Ербол Карашукеев стал акимом Жамбылской области
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил акимом Жамбылской области Ербола Карашукеева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Указом Главы государства Карашукеев Ербол Шыракпаевич назначен акимом Жамбылской области", - говорится в сообщении.
Ербол Карашукеев родился в 1976 году. Окончил КазГНУ им. Аль-Фараби (1997), а также получил степень магистра в Институте экономики и права КазГНУ им. Аль-Фараби (1999).
В разные годы занимал должность заместителя Председателя Правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана" (2013-01.2016); заместителя заведующего Отделом Социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК (01.2016-01.2019); председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК (01.2019-04.2019); председателя правления.
С апреля 2021 года по июль 2021 года - вице-министр финансов РК.
С июля 2021 года по август 2021 года - вице-министр сельского хозяйства РК.
Последняя должность - министр сельского хозяйства РК.
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