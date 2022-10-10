Ералы Тугжанов поставил перед ФК "Актобе" задачу стать чемпионом страны

Фото: акимат области

Аким области Ералы Тугжанов посетил Центральный стадион имени Кобыланды батыра, где состоялась встреча с членами футбольной команды "Актобе".

Глава региона в очередной раз поставил перед тренерским штабом ФК и игроками задачу стать чемпионом в этом сезоне.

"Футбольные традиции всегда были, есть и будут в Актобе. В этом году у нашей команды есть отличная возможность стать чемпионом страны. Мы готовы оказать клубу всестороннюю поддержку, ваша задача - максимально выкладываться для достижения главной цели и в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов УЕФА", - сказал аким.

Со своей стороны мы принимаем все необходимые меры по развитию футбола: доказательством тому служит строительство в Актобе детской футбольной академии и планируемая реконструкция Центрального стадиона.

"Верим, что в текущем сезоне за нашим пятикратным чемпионством последует шестая золотая медаль, и это будет настоящий футбольный праздник для болельщиков. Они его заслужили. Большое спасибо тем, кто проявил непоколебимую волю в победном матче с ФК "Каспий", - поблагодарил Ералы Тугжанов футболистов.

Также аким области осмотрел стадион и сообщил, что проведение капитального ремонта спорткомплекса остаётся одним из приоритетных вопросов.

В завершение встречи председатель правления ФК "Актобе" Ерлан Джамантаев и главный тренер команды Андрей Карпович от имени команды поблагодарили Ералы Тугжанова за доверие, подчеркнув, что "красно-белые" рассчитывают на поддержку от руководства области и в будущем.