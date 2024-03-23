Эпидситуация в Казахстане по заболеваемости корью стабилизируется - Минздрав

В Казахстане эпидемиологическая ситуация по кори стабилизируется, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

По информации ведомства, за последние два месяца заболеваемость корью снизилась на 38%. В рамках дополнительной иммунизации привито 92% населения.