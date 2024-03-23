Эпидситуация в Казахстане по заболеваемости корью стабилизируется - Минздрав
Сегодня, 10:32
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Сегодня, 10:32Сегодня, 10:32
118Фото: baigenews.kz
В Казахстане эпидемиологическая ситуация по кори стабилизируется, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
По информации ведомства, за последние два месяца заболеваемость корью снизилась на 38%. В рамках дополнительной иммунизации привито 92% населения.
“При этом, продолжается регистрация заболеваемости корью, в связи с чем родителям необходимо проверить наличие прививок против кори у своих детей. При отсутствии вакцинации, рекомендуется вакцинироваться в поликлинике по месту прикрепления”, - говорится в сообщении.
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