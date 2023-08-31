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Елена Рыбакина вышла в третий круг US Open-2023

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ktf.kz Сегодня, 08:00
Сегодня, 08:00
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Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) без проблем вышла в третий круг US Open-2023, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Елена Рыбакина должна была сыграть с австралийкой Айлой Томлянович (127-е место) в матче второго круга US Open-2023.  Однако её соперница снялась за несколько часов до начала и казахстанка прошла в следующий круг.

Напомним, ранее Рыбакина также обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк (39-е место) — 6:2, 6:1.

Стоит отметить, что для Айлы Томлянович это был бы второй матч с ноября прошлого года: 30-летняя спортсменка на протяжении десяти месяцев боролась с травмой колена. 

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