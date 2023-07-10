Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал Уимблдона

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина продолжает защиту титула на Уимблдоне. Почти без противостояния она прошла в четвертьфинал турнира, передаёт BaigeNews.kz.

Первая ракетка Казахстана вышла на корт против Беатрис Хаддад-Майа из Бразилии. Сопернице Рыбакиной уже в первом сете потребовалась медицинская помощь. Она попыталась продолжить матч, но вскоре отказалась от продолжения игры.

"В первом сете матча четвёртого круга турнира соперница Рыбакиной получила повреждение и приняла решение сняться при счёте 1:4", - сообщили в Федерации тенниса Казахстана.

В четвертьфинале Рыбакина сыграет с победительницей пары Онс Жабер - Петра Квитова.