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ktf.kz Сегодня, 19:29
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Сегодня, 19:29
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Фото: ktf.kz

Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал Уимблдона

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина продолжает защиту титула на Уимблдоне. Почти без противостояния она прошла в четвертьфинал турнира, передаёт BaigeNews.kz.

Первая ракетка Казахстана вышла на корт против Беатрис Хаддад-Майа из Бразилии. Сопернице Рыбакиной уже в первом сете потребовалась медицинская помощь. Она попыталась продолжить матч, но вскоре отказалась от продолжения игры.

"В первом сете матча четвёртого круга турнира соперница Рыбакиной получила повреждение и приняла решение сняться при счёте 1:4", - сообщили в Федерации тенниса Казахстана.

В четвертьфинале Рыбакина сыграет с победительницей пары Онс Жабер - Петра Квитова.

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Сегодня, 19:29
202
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