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  • Елена Рыбакина меньше чем за час обыграла пятую ракетку мира
Sports.kz Сегодня, 01:22
74
Сегодня, 01:22
74
Фото: Sports.kz

Елена Рыбакина меньше чем за час обыграла пятую ракетку мира

Казахстанская чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина сыграла первый матч в выставочном турнире World Tennis League (WTL), который проходит на кортах Дубая (ОАЭ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В матче против белорусской теннисистки Арины Соболенко (пятая ракетка мира) Рыбакина одержала победу в трех сетах со счетом 0:6, 6:1, 10:6. Игра продлилась всего 56 минут.

Казахстанка во время встречи исполнила шесть подач навылет и совершила три двойные ошибки. Также Елена выиграла шесть очков и пять геймов подряд.

Отметим, что Рыбакина на выставочном турнире выступает в команде Hawks, где ее партнерами являются Александр Зверев и Доминик Тим.

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#теннис #Казахстан #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:22
74
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