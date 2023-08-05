Елена Рыбакина лишится места в "большой тройке" мирового тенниса

Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина лишится места в первой тройке рейтинга WTA в его обновленной версии в понедельник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Сайт Tennis-infinity.com объяснил причину изменения на верхушке табеля о рангах, а также оценило шансы Елены в борьбе за высшие позиции мирового тенниса.

"В то время как многие уже начали говорить о формировании в WTA "Большой тройки", Елена Рыбакина на самом деле вскоре покинет топ-3. За последние два сезона три теннисистки доминировали в WTA-туре и выиграли все титулы турниров Большого шлема, за исключением последнего Уимблдона. В то время как Ига Швёнтек выиграла "Ролан Гаррос" 2022 и 2023 годов, а также US Open 2022 года, Елена Рыбакина отпраздновала победу на Уимблдоне-2022. Арина Соболенко, в свою очередь, выиграла Открытый чемпионат Австралии-2023. Их успех также отразился на рейтинге WTA, поскольку в течение некоторого времени они входили в тройку лучших теннисисток. В то время как 22-летняя полячка по-прежнему лидирует, 25-летняя белоруска подбирается к ней, но одной из спортсменок, которая отстает от этих двоих, является Елена Рыбакина", — пишет издание.

Отмечается, что 24-летняя казахстанская теннисистка отстает от идущей на втором месте Соболенко более чем на 3000 очков, и ее отставание на самом деле настолько значительно, что в понедельник Рыбакина опустится на четвертое место в обновленном рейтинге WTA, поскольку ее обогонит Джессика Пегула, которой удалось выйти в полуфинал турнира Citi Open-2023.

У Рыбакиной 5465 очков, тогда как американка в понедельник наберет как минимум 5480, но возвращение Пегулы к своему карьерному максимуму может оказаться недолгим. Причина в том, что, хотя чемпионка Уимблдона-2022 и опустится на четвертое место, на самом деле у нее не так много очков, которые она могла бы отыграть до конца сезона.

Из своих 5465 очков 4891 Рыбакина набрала за 2023 год, а в чемпионской гонке WTA 2023 года она по-прежнему занимает третье место после Соболенко и Швёнтек, отставая от белоруски всего на 1564 очка, и опережая занимающую четвертое место Пегулу с комфортным преимуществом в 1731 очко.