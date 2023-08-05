Елена Рыбакина лишится места в "большой тройке" мирового тенниса
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Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина лишится места в первой тройке рейтинга WTA в его обновленной версии в понедельник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Сайт Tennis-infinity.com объяснил причину изменения на верхушке табеля о рангах, а также оценило шансы Елены в борьбе за высшие позиции мирового тенниса.
"В то время как многие уже начали говорить о формировании в WTA "Большой тройки", Елена Рыбакина на самом деле вскоре покинет топ-3. За последние два сезона три теннисистки доминировали в WTA-туре и выиграли все титулы турниров Большого шлема, за исключением последнего Уимблдона. В то время как Ига Швёнтек выиграла "Ролан Гаррос" 2022 и 2023 годов, а также US Open 2022 года, Елена Рыбакина отпраздновала победу на Уимблдоне-2022. Арина Соболенко, в свою очередь, выиграла Открытый чемпионат Австралии-2023. Их успех также отразился на рейтинге WTA, поскольку в течение некоторого времени они входили в тройку лучших теннисисток. В то время как 22-летняя полячка по-прежнему лидирует, 25-летняя белоруска подбирается к ней, но одной из спортсменок, которая отстает от этих двоих, является Елена Рыбакина", — пишет издание.
Отмечается, что 24-летняя казахстанская теннисистка отстает от идущей на втором месте Соболенко более чем на 3000 очков, и ее отставание на самом деле настолько значительно, что в понедельник Рыбакина опустится на четвертое место в обновленном рейтинге WTA, поскольку ее обогонит Джессика Пегула, которой удалось выйти в полуфинал турнира Citi Open-2023.
У Рыбакиной 5465 очков, тогда как американка в понедельник наберет как минимум 5480, но возвращение Пегулы к своему карьерному максимуму может оказаться недолгим. Причина в том, что, хотя чемпионка Уимблдона-2022 и опустится на четвертое место, на самом деле у нее не так много очков, которые она могла бы отыграть до конца сезона.
Из своих 5465 очков 4891 Рыбакина набрала за 2023 год, а в чемпионской гонке WTA 2023 года она по-прежнему занимает третье место после Соболенко и Швёнтек, отставая от белоруски всего на 1564 очка, и опережая занимающую четвертое место Пегулу с комфортным преимуществом в 1731 очко.
"Рейтинговое падение Рыбакиной также является отражением ее недавних проблем со здоровьем, но, имея так мало очков, которые ей необходимо отыграть до конца сезона, казахстанская теннисистка фактически все еще борется за первое место в мировом рейтинге, несмотря на то, что в настоящее время отстает от Швёнтек более чем на 4000 очков", — пишется в публикации.
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