Электронную платформу для выбора учебников разработали в Казахстане

​​Республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования разработал специальную платформу для выбора учебников. Она предоставит возможность педагогам выбирать школьные учебники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения.

Платформа etandau.gov.kz представляет собой закрытую систему, предназначенную только для педагогов, директоров школ, руководителей методических объединений, библиотекарей и управлений образования. Система способствует повышению объективности и прозрачности принимаемых решений, автоматизируя процесс выбора учебника.

"Электронная платформа позволит педагогам подбирать "свой" учебник. Правильный выбор учебника играет важнейшую роль в качественной организации учебного процесса", - отметила директор Центра Назира Абдрахманова.

Ведётся апробация платформы. В пилотном проекте участвуют 20 школ Астаны и Костанайской области.