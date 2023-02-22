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Экзотические мухи и их личинки займутся переработкой отходов в Актобе
В Актобе перерабатывать пищевые отходы будут экзотические мухи и их личинки. До пяти тысяч насекомых поместят в специальные инсектарии, где они будут размножаться и станут сырьём для производства комбикорма. Уникальный проект запустят в этом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.
В лаборатории уже размножаются мухи из австралийских лесов. Для теплолюбивых насекомых искусственно создали тропический климат. Из опарышей получают белково-липидный концентрат для производства комбикорма. При этом технология абсолютно безвредная, говорят предприниматели.
"Всё основано на природных ресурсах. Мухи являются санитарами, просто в нашем случае, мы всё это сделали в масштабах большого производства, но и для этого чтобы производить огромное количество яиц, для развития личинок нам приходится содержать инсектарий. Она эндемик, никаких страшных вещей она не делает, можно не бояться, измельчаем, выделяем жир", - рассказал предприниматель Бекежан Каиргалиев.
Пока процесс трансформации запущен в экспериментальном режиме. Но скоро проект, который обойдётся инвесторам в 700 миллионов тенге, выйдет на промышленные масштабы. Компания уже получила первый в Казахстане патент на переработку пищевых отходов и стала резидентом индустриальной зоны Актобе. Здесь наладят производство кормов для домашней птицы и скота, часть продукции пойдёт на экспорт.
"Очень интересный проект, для них выделен участок площадью три гектара, уже в сентябре этого года они готовы запуститься, ввести в эксплуатацию данный проект", - сообщила директор департамента активов и инвестиций СПК "Актобе" Сауле Нуртаева.
Для того чтобы получить тонну протеина из насекомых, необходимо переработать семь тонн продовольственного мусора, который в огромном количестве скапливается на полигонах. Поэтому такие эко-проекты помогут решить проблему переработки пищевых остатков, в том числе отходов мясокомбинатов и теплиц. Шкуры, рога и копыта, а также тонны гнилых овощей сейчас нелегально вывозят на стихийные свалки.
"В зависимости от времени года пищевые отходы составляют от 40 до 70 процентов нашего мусорного ведра, поэтому огромное количество образуется не только в домах жителей, но и в HoReCa, это всё, что мы не доели, что испортилось, это огромное количество пищевых отходов, которые теперь будут превращаться в полезное сырье", - отметила эко-консультант Айман Сексенова.
Начать большую эко-переработку компания планирует с пищевых отходов, поступающих из детских садов, больниц, школ и точек общепита. Новое предприятие планирует окончательно избавить актюбинцев от наболевшей мусорной проблемы.
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