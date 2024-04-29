Экспорт одежды вырос в Казахстане

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в мажилисе рассказал о результатах развития обрабатывающей промышленности в Казахстане, передает корреспондент Baigenews.kz.

Канат Шарлапаев сообщил, что производство продукции обрабатывающей отрасли показывает положительную динамику: в 2023 году объем производства составил 21,6 трлн тенге.

"Рост производства обрабатывающей промышленности обеспечен за счет роста производства в следующих секторах: в секторе деревообработки на 38%; в машиностроении на 25,4%; в легкой промышленности на 12,2% и стройиндустрии на 6,1%", - заявил министр.

Он же добавил, что экспорт товаров обрабатывающей промышленности в 2023 году составил 25,3 млрд долларов.

В справочной информации сказано, что экспорт вырос в производстве одежды в четыре раза, в производстве деревянных и пробковых изделий, кроме мебели, а также в производстве изделий из соломки и материалов для плетения в 2,7 раза, в производстве кожаной и относящейся к ней продукции в 2,4 раза.

Также отмечается рост в 1,9 раза в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, а также в производстве резиновых и пластмассовых изделий в 1,7 раза.