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Экс-президент Кыргызстана приговорён к 30 годам тюрьмы
Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор в отношении беглого президента Курманбека Бакиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.
Как сообщили в суде, сбежавший экс-президент и другие фигуранты уголовного дела осуждены по статье "Коррупция" УК КР.
Курманбеку Бакиеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его сын Максим Бакиев приговорён к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима с конфискацией имущества.
Бывшего заместителя главы Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ) Алексея Елисеева суд приговорил к 30 годам лишения свободы со штрафом в размере 15 тысяч сомов в доход государства и конфискацией имущества.
Экс-советник исполнительного директора Всемирного банка Садриддин Джиенбеков приговорён к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Экс-первый заместитель министра финансов Эмирлан Торомырзаев приговорен к 12 годам лишения свободы. По приговору суда он должен отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. У него конфисковано имущество, его также лишили права занимать государственные должности сроком на три года.
Экс-руководитель правового отдела аппарата правительства Елена Белковская осуждена на девять лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Экс-министр природных ресурсов Капар Курманалиев осужден на 13 лет лишения свободы с конфискаций имущества.
Отметим, что речь идёт об уголовном деле по факту незаконного подписания соглашения между "Кумтор Голд Компани", "Центрерра голд" и ОАО "Кыргызалтын". Дело было возбуждено ещё в 2013 году.
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