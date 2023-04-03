Экс-глава поста "СЭЗ "Сары-Арка" осуждён за контрабанду криптовалютного оборудования

Приговором апелляционной коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда от 20 марта осуждён Оспанов А. за экономическую контрабанду в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры .

"Его вину доказывал государственный обвинитель Карагандинской транспортной прокуратуры, который детально изложил неоспоримые материалы о непосредственной роли подсудимого в обманном ввозе из Грузии "майнеров" для добычи криптовалюты. Приговором суда в доход государства обращены предметы контрабанды на общую стоимостью свыше 390 миллионов тенге, в их числе оборудование для майнинга марки "Ant-Miner S9" в количестве 1779 штук и кабеля для блока питания в количестве 10 000 штук", - говорится в сообщении.