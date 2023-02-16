Дворы подтопило в селе Узынагаш

Фото: МЧС РК

Дворы подтопило талыми водами в селе Узынагаш Алматинской области. На помощь жителям пришли спасатели и военнослужащие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Вода пошла во дворы из-за неочищенной арычной системы вдоль улицы, отметили прибывшие на место наряды.

"Имелась угроза затопления двора жилого дома талыми водами. Сотрудниками пожарной части вдоль улицы протяженностью 40 метров уложено 20 тонн инертных материалов, а также произведена откачка 0,2 кубометра воды из погреба. В аварийно-спасательных работах были задействованы пять сотрудников и две единицы техники департамента по ЧС, 30 военнослужащих, бульдозер, два КамАЗа войсковой части №28237 МЧС, 10 работников и две единицы техники местных исполнительных органов", - сообщили в МЧС.

Департамент по чрезвычайным ситуациям убедительно просит жителей частного сектора произвести осмотр и очистку арыков, расположенных на частных территориях, а также на прилегающих к домам участках.