Двое взрослых и четверо детей погибли на трассе в ЗКО

Шесть человек погибли в ДТП на трассе в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

ДТП произошло 17 сентября примерно в 19:30 возле поселка Бекей на 290 километре автодороги республиканского значения Самара-Шымкент. Столкнулись фура DAF и легковушка Lada Priora.

В результате погибли шесть человек: 34-летний мужчина, 35-летняя женщина и четверо несовершеннолетних (2012, 2013, 2018, 2022 годов рождения). Также пострадал 37-летний водитель фуры.

Для выяснения обстоятельств на месте работают сотрудники полиции.