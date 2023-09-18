  • 18 Сентября, 07:35
  • BAIGENEWS

Двое взрослых и четверо детей погибли на трассе в ЗКО

Сегодня, 06:55
АВТОР
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МВД РК Сегодня, 06:55
Сегодня, 06:55
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Фото: МВД РК

Шесть человек погибли в ДТП на трассе в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

ДТП произошло 17 сентября примерно в 19:30 возле поселка Бекей на 290 километре автодороги республиканского значения Самара-Шымкент. Столкнулись фура DAF и легковушка Lada Priora.

В результате погибли шесть человек: 34-летний мужчина, 35-летняя женщина и четверо несовершеннолетних (2012, 2013, 2018, 2022 годов рождения). Также пострадал 37-летний водитель фуры.

Для выяснения обстоятельств на месте работают сотрудники полиции.

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