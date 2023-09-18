Двое взрослых и четверо детей погибли на трассе в ЗКО
Сегодня, 06:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:55Сегодня, 06:55
183Фото: МВД РК
Шесть человек погибли в ДТП на трассе в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
ДТП произошло 17 сентября примерно в 19:30 возле поселка Бекей на 290 километре автодороги республиканского значения Самара-Шымкент. Столкнулись фура DAF и легковушка Lada Priora.
В результате погибли шесть человек: 34-летний мужчина, 35-летняя женщина и четверо несовершеннолетних (2012, 2013, 2018, 2022 годов рождения). Также пострадал 37-летний водитель фуры.
Для выяснения обстоятельств на месте работают сотрудники полиции.
Самое читаемое
- Телеведущая Жанна Бадоева побывала в Алматы и захотела на пенсию
- Ярмарки под срывом? Фермеры ВКО заявили о проблеме
- 13 дней без акима: Что останется в "наследство" будущему руководителю Северо-Казахстанской области?
- Стихийную продажу животных возле рынков Шымкента запретили
- Таксист не позволил пенсионерке из Лисаковска отдать мошенникам три миллиона тенге