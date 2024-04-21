Две недели в Семее не могут найти пропавших брата и сестру

В Семее до сих пор не нашли 19-летнюю Алтынай Абишеву и её 16-летнего брата Абзала, которые ушли из дома 7 апреля и до сих пор не вернулись, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области Абай.

"В Семее полицейскими и спасателями продолжаются поиски без вести пропавших брата и сестры Абишевых.Проводятся обследования в протоках реки, а также поисковые мероприятия в местах скопления молодежи", — сообщили в департаменте.

Известно, что брат и сестра 7 апреля около 15:00 часов ушли в неизвестном напралении из дома в поселке Восточном.

Алтынай ростом 160-165 см, худощавого телосложения, волосы тёмные. Девушка была одета в зелёную болоневую куртку до колен, чёрные футболку и кроссовки.

Приметы Абзала: рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы светлые, имеется шрам под правым глазом. Подросток был одет в чёрную безрукавку, синюю футболку, чёрные джинсы и кроссовки.