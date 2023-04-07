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sports.kz Сегодня, 20:59
263
Сегодня, 20:59
263
Фото: sports.kz

Два казахстанца вошли в топ-3 рейтинга WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) выпустил обновлённую версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В супертяжёлом весе Жан Кособуцкий сохранил восьмую строчку. Во втором среднем весе Али Ахмедов поднялся с четвёртой позиции на третью.

Геннадий Головкин занимает первое место рейтинга среднего веса, Мейирим Нурсултанов поднялся с пятой позиции на четвёртую.

В первой полусредней категории бывший чемпион мира Сергей Липинец опустился с четвертой строчки на пятую.

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Сегодня, 20:59
263
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