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Сегодня, 20:59
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263Фото: sports.kz
Два казахстанца вошли в топ-3 рейтинга WBC
Всемирный боксерский совет (WBC) выпустил обновлённую версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В супертяжёлом весе Жан Кособуцкий сохранил восьмую строчку. Во втором среднем весе Али Ахмедов поднялся с четвёртой позиции на третью.
Геннадий Головкин занимает первое место рейтинга среднего веса, Мейирим Нурсултанов поднялся с пятой позиции на четвёртую.
В первой полусредней категории бывший чемпион мира Сергей Липинец опустился с четвертой строчки на пятую.
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