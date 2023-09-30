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Два человека погибли в жутком ДТП в ЗКО

Сегодня, 16:08
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"Мой город" Сегодня, 16:08
Сегодня, 16:08
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Фото: "Мой город"

Авария произошла в пригородном посёлке Уральска — Деркуле, в результате погибли два человека и один госпитализирован, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

ДТП случилось 30 сентября в 00:20 по улице Даля, возле дома 9. Водитель 1994 года рождения, не справившись с рулевым управлением "Мерседеса", столкнулся с деревом, растущим вдоль дороги.

В результате ДТП водитель и пассажир 1965 года рождения от полученных травм скончались на месте. Ещё один пассажир 1990 года рождения был доставлен на обследование областную многопрофильную больницу. Транспортное средство водворено на специальную стоянку.

"По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются", —  сообщили в полиции.

 

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