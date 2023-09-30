Два человека погибли в жутком ДТП в ЗКО

Авария произошла в пригородном посёлке Уральска — Деркуле, в результате погибли два человека и один госпитализирован, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

ДТП случилось 30 сентября в 00:20 по улице Даля, возле дома 9. Водитель 1994 года рождения, не справившись с рулевым управлением "Мерседеса", столкнулся с деревом, растущим вдоль дороги.

В результате ДТП водитель и пассажир 1965 года рождения от полученных травм скончались на месте. Ещё один пассажир 1990 года рождения был доставлен на обследование областную многопрофильную больницу. Транспортное средство водворено на специальную стоянку.