Два человека погибли в страшной аварии в Жетысу

Два человека погибли, четверо травмированы в ДТП в области Жетісу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"ДТП произошло в Панфиловском районе, где на 99 километре автодороги Сарыозек-Коктал автомашина Subaru Forester столкнулась с грузовиком SHACMAN. 50-летний водитель японской иномарки погиб на месте происшествия. Также при доставлении в больницу скончался его 45-летний пассажир. Еще четверо пострадавших госпитализированы с серьезными травмами", - говорится в сообщении.