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Два человека погибли в страшной аварии в Жетысу Сегодня, 13:23
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Сегодня, 13:23
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Два человека погибли в страшной аварии в Жетысу

Два человека погибли, четверо травмированы в ДТП в области Жетісу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"ДТП произошло в Панфиловском районе, где на 99 километре автодороги Сарыозек-Коктал автомашина Subaru Forester столкнулась с грузовиком SHACMAN. 50-летний водитель японской иномарки погиб на месте происшествия. Также при доставлении в больницу скончался его 45-летний пассажир. Еще четверо пострадавших госпитализированы с серьезными травмами", - говорится в сообщении.

По факту ДТП с назначением экспертиз начато досудебное расследование.

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Сегодня, 13:23
132
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