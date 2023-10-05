  • 6 Октября, 00:16
  • BAIGENEWS

Два автобуса с пассажирами столкнулись в Алматинской области

Вчера, 23:37
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Instagram / baurzhan__alenov Вчера, 23:37
Вчера, 23:37
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Фото: Instagram / baurzhan__alenov

В Алматинской области столкнулись два автобуса с пассажирами, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло днём 5 октября на территории Сатинского сельского округа Кегенского района по горной автодороге Кайынды-Саты на девятом километре.

"47-летний водитель автобуса, выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с автотранспортом "УАЗ". В результате ДТП 36-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, шесть человек с различными травмами госпитализированы в ближайшую больницу", - сообщил начальник департамента полиции Алматинской области Бауыржан Аленов в соцсетях.

Данный факт зарегистрирован по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 345 часть 3 УК РК. 

Ведётся следствие, назначены экспертизы. Водитель автобуса водворён в ИВС ОП Кегенского района.

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