Два автобуса с пассажирами столкнулись в Алматинской области

В Алматинской области столкнулись два автобуса с пассажирами, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло днём 5 октября на территории Сатинского сельского округа Кегенского района по горной автодороге Кайынды-Саты на девятом километре.

"47-летний водитель автобуса, выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с автотранспортом "УАЗ". В результате ДТП 36-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, шесть человек с различными травмами госпитализированы в ближайшую больницу", - сообщил начальник департамента полиции Алматинской области Бауыржан Аленов в соцсетях.

Данный факт зарегистрирован по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 345 часть 3 УК РК.

Ведётся следствие, назначены экспертизы. Водитель автобуса водворён в ИВС ОП Кегенского района.