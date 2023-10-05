Два автобуса с пассажирами столкнулись в Алматинской области
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В Алматинской области столкнулись два автобуса с пассажирами, передаёт BaigeNews.kz.
ДТП произошло днём 5 октября на территории Сатинского сельского округа Кегенского района по горной автодороге Кайынды-Саты на девятом километре.
"47-летний водитель автобуса, выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с автотранспортом "УАЗ". В результате ДТП 36-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, шесть человек с различными травмами госпитализированы в ближайшую больницу", - сообщил начальник департамента полиции Алматинской области Бауыржан Аленов в соцсетях.
Данный факт зарегистрирован по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 345 часть 3 УК РК.
Ведётся следствие, назначены экспертизы. Водитель автобуса водворён в ИВС ОП Кегенского района.
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