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  • "Другой Токаев" - российский политолог об итогах выборов президента
Акорда Сегодня, 19:19
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Сегодня, 19:19
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Фото: Акорда

"Другой Токаев" - российский политолог об итогах выборов президента

Российский политолог, эксперт по СНГ Аркадий Дубнов высказался о выборах и президенте Казахстана. По его мнению Касым-Жомарт Токаев сумел предотвратить попытку госпереворота, инициированную элитами.

"На мой взгляд, есть два Касым-Жомарта Токаева. Один - доянварский, второй - постянварский. Один принявший ограниченный так сказать объем этой власти, судя по тому, какие посты оставлял за собой бывший Елбасы. Другой Токаев - это тот, который сумел перебороть, очевидно же, попытку государственного переворота в январе этого года, сумел устоять у власти не без помощи разумеется внешнего вмешательства (...). Постарался укрепить власть. Это был другой Токаев. Но я чувствую, с каким скрипом сейчас идёт вот это проворачивание нового оборота, попытки сместить прежние элиты, занимаемые их позиций и, так сказать, утвердить своё право на власть, и доказать людям, что именно прежние элиты во главе с бывшим патроном были заказчиками, бенефициарами этого переворота", - сказал А. Дубнов.

Эксперт высказался и об изменениях, произведённых действующим президентом.

"В этой ситуации ему нужна поддержка избирателей, которые убедили его в том, что да, он имеет право на такого рода второе явление Токаева. Он хочет быть новым Токаевым. Но для этого нужна отдельная легитимизация этого статуса. Я это понимаю, потому что иначе он должен был бы править по-прежнему (...). Поэтому в такой ситуации он мог себе позволить уже и переименовать снова в Астану столицу. Потому что тот первый шаг, который помнит весь мир, был воспринят очень с некоторой такой кислой улыбкой (...). Говорят, тогда это было необходимо, в условиях этого транзита. Сегодня необходимо действовать диаметрально. Вот эти обстоятельства заставляют его  переутвердить свою власть", - добавил Дубнов.

 

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#президент
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:19
98
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