"Другой Токаев" - российский политолог об итогах выборов президента

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Российский политолог, эксперт по СНГ Аркадий Дубнов высказался о выборах и президенте Казахстана. По его мнению Касым-Жомарт Токаев сумел предотвратить попытку госпереворота, инициированную элитами.

"На мой взгляд, есть два Касым-Жомарта Токаева. Один - доянварский, второй - постянварский. Один принявший ограниченный так сказать объем этой власти, судя по тому, какие посты оставлял за собой бывший Елбасы. Другой Токаев - это тот, который сумел перебороть, очевидно же, попытку государственного переворота в январе этого года, сумел устоять у власти не без помощи разумеется внешнего вмешательства (...). Постарался укрепить власть. Это был другой Токаев. Но я чувствую, с каким скрипом сейчас идёт вот это проворачивание нового оборота, попытки сместить прежние элиты, занимаемые их позиций и, так сказать, утвердить своё право на власть, и доказать людям, что именно прежние элиты во главе с бывшим патроном были заказчиками, бенефициарами этого переворота", - сказал А. Дубнов.

Эксперт высказался и об изменениях, произведённых действующим президентом.