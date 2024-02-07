Достал ты: в Алматинской области учитель дал пощёчину ученику

В школе села Косозен Алматинской области случился скандал: во время урока учитель оскорбил и ударил своего ученика. Отец ребёнка написал заявление в полицию с требованием принять меры в отношении учителя, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 25 января. Его успел снять на видео один из одноклассников потерпевшего мальчика. На кадрах видно, что ребёнок не смог ответить на вопрос учителя. Тогда преподаватель несколько раз тормошит ребёнка и приказывает ему взять листок бумаги. Школьник отвечает, что у него нет тетрадных листов. Учитель продолжает тормошить и тянуть ребёнка за руку.

"Достал ты. Будешь брать двойной листок или нет? Найди. Попроси", - кричит преподаватель, дёргая за одежду и давая ученику пощёчину.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что данный факт зарегистрирован в районной полиции и в отношении преподавателя составлен административный протокол.

"Вместе с тем, по доводам родителей несовершеннолетнего назначены экспертные исследования для принятия окончательного процессуального решения", - говорится в сообщении пресс-службы.

В управлении образования Алматинской области добавили, что учителю объявлен строгий выговор.