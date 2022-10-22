Дорогое дизтопливо: предприятия на востоке страны могут обанкротиться

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Попытка Министерства энергетики урегулировать цены на дизтопливо, и ограничить его продажу иностранцам привели к его резкому подорожанию топлива для оптовых потребителей Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой "Хабар 24"

На востоке страны на грани банкротства оказались недропользователи, перевозчики, горнотранспортные компании, дорожные и строительные предприятия, работающие за пределами населенных пунктов.

Не просто сейчас и сельхозпроизводителям, хотя для них пока действуют льготные цены. Ситуация может привести к подорожанию некоторых продуктов питания, говорят эксперты.

Уже почти 2 месяца цена дизтоплива в Казахстане варьируется от 260-ти до 450-ти тенге за литр. Нижний порог – для обычного населения. А вот верхний – как раз для оптовых покупателей. В их числе – почти все производства, говорят эксперты.

По их словам, дизтопливо необходимо для буровзрывных работ и перемещения руды. Предприятие оказалось на грани закрытия из-за выросшей статьи расходов.

"Это может грозить приостановкой нашего предприятия, временной, до урегулирования цен. На сегодняшний день у меня работают в среднем в районе 230-270 человек. На сегодняшний день могут большинство, 70 процентов где-то, приостановить деятельность и могут остаться без работы", - руководитель компании-недропользователя Талгат Нурмухамбетов.

Возьмем, к примеру, горнотранспортные компании. При перевозке руды расходы на дизтопливо ранее достигали 35 %. Сейчас выросли вдвое! Возмещать их заказчик не обязан.

Непростая ситуация складывается и на открытых угольных карьерах. Удорожание дизтоплива непременно приведет к увеличению стоимости угля. А это уже двойной удар для теплоэнергетики. Не исключено повышение тарифов, говорят представители ТЭЦ. Так как им для работы нужно и твердое, и дизельное топливо. Причем, зимнее. А его вообще может не быть! Или оно будет очень дорогим.

Не легче ситуация у сельхозсферы. Льготное дизтопливо по 210 тенге за литр уже заканчивается. В этом году еще и в 2 раза снизили его объемы, выделяемые региону на просушку подсолнечника. Между тем, Восточный Казахстан – основной производитель подсолнечного масла в стране.

Что делать в этой ситуации? Есть ли спекуляция на рынке и почему подорожало дизтопливо, хотя нефть – на прежнем уровне, как и курс доллара и рубля? Представители управления предпринимательства на эти вопросы от бизнеса ответить не смогли. Сами же участники встречи считают, что Правительству проблему нужно решать системно.

"Первое предложение – это включить оптовых потребителей в регулирование, государственное регулирование цен на дизельное топливо. В дальнейшем необходимо проанализировать ценообразование на нефтеперерабатывающих заводах. В целом, проанализировать весь цикл, начиная от добычи нефти, цен "давальцев", цен поставщиков оптовых", - экономист Шынгыс Риаханов.