Доход Astana Hub за девять месяцев составил 150 миллиардов тенге - Мусин

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За девять месяцев заработок технопарка составил порядка 150 миллиардов тенге - об этом сообщил на пленарном заседании мажилиса министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, с 2026 года Astana Hub планирует отказаться от финансирования из республиканского бюджета и стать полностью окупаемым.

На заседании депутат Юрий Ли расказал, что резиденты Astana Hub за третий квартал 2022 года заработали порядка 117 миллионов долларов. По его словам, несмотря на это, в проекте бюджета для поддержки подведомственной Минцифры структуры предусмотрено порядка 4,5 миллиарда бюджетных средств.

"Когда Astana Hub выйдет на полную самоокупаемость без дополнительных бюджетных инвестиций? В этих 117 миллионах долларов учтены доходы майнеров или эту сумму удалось заработать после исключения майнинговых компаний из числа резидентов Astana Hub?", — поинтересовался мажилисмен.

Багдат Мусин подтвердил, что за девять месяцев этого года заработок Astana Hub составил порядка 150 миллиардов тенге.

"Наша задача - стабилизировать эти доходы, чтобы выйти на самоокупаемость, но необходимо учитывать, что Astana Hub, как и все предприятия, получая доходы, отчисляет все виды налогов. По сумме доходов, 117 миллионов долларов — действительно была сформирована после исключения из списка резидентов Astana Hub компаний, которые предоставляли в аренду вычислительные ресурсы для майнеров", — объяснил министр.

Он добавил, что цель с 2026 года отказаться от финансирования из республиканского бюджета, чтобы Astana Hub стала полностью окупаемой, поэтому в ведомстве намерены до 2026 года поэтапно сокращать финансирование из бюджета.