До +22 потеплеет в Казахстане в ближайшие дни
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Прекращение осадков и повышение температуры воздуха прогнозируют синоптики в ближайшие дни в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
По данным Казгидромета, под влиянием Западного антициклона ожидается постепенное прекращение осадков на большей части страны.
"А на севере, востоке, юге и юго-востоке, днём 4 апреля на западе республики с прохождением атмосферных разделов ожидаются осадки, в виде дождя и снега, в ночные часы на севере и востоке - гололёд", - сказано в сообщении.
В ночные и утренние часы во многих регионах возможны туманы, на западе, севере и юге - порывистый ветер.
"Днём ожидается постепенное повышение температуры воздуха на западе и юге до 15-22 градусов тепла, на севере, в центре - до 10-17 градусов, на юго-востоке - до 10-20 градусов, а на востоке страны небольшое колебание от 0-13 градусов до 2 мороза-10 тепла", - сказано в прогнозе.
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