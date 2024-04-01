До +22 потеплеет в Казахстане в ближайшие дни

Прекращение осадков и повышение температуры воздуха прогнозируют синоптики в ближайшие дни в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Казгидромета, под влиянием Западного антициклона ожидается постепенное прекращение осадков на большей части страны.

"А на севере, востоке, юге и юго-востоке, днём 4 апреля на западе республики с прохождением атмосферных разделов ожидаются осадки, в виде дождя и снега, в ночные часы на севере и востоке - гололёд", - сказано в сообщении.

В ночные и утренние часы во многих регионах возможны туманы, на западе, севере и юге - порывистый ветер.