Диалог по безопасности и сотрудничеству в ЦА состоится в Казахстане
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил провести в Казахстане Диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
По словам главы государства, в условиях стремительно меняющегося миропорядка важное значение приобретает совершенствование существующих механизмов взаимодействия стран ЦА в сфере безопасности.
"Хочу поблагодарить Вас, уважаемые президенты, за поддержку казахстанской инициативы о запуске механизма регулярных консультаций в этой важнейшей сфере. Для выработки конкретных превентивных мер предлагаем в 2024 году провести в Казахстане Диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии на уровне секретарей советов безопасности", - сказал Токаев на заседании V Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Душанбе.
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