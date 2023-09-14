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Диалог по безопасности и сотрудничеству в ЦА состоится в Казахстане

Сегодня, 18:14
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 18:14
Сегодня, 18:14
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Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил провести в Казахстане Диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

По словам главы государства, в условиях стремительно меняющегося миропорядка важное значение приобретает совершенствование существующих механизмов взаимодействия стран ЦА в сфере безопасности.

"Хочу поблагодарить Вас, уважаемые президенты, за поддержку казахстанской инициативы о запуске механизма регулярных консультаций в этой важнейшей сфере. Для выработки конкретных превентивных мер предлагаем в 2024 году провести в Казахстане Диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии на уровне секретарей советов безопасности", - сказал Токаев на заседании V Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Душанбе.

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