Диалог по безопасности и сотрудничеству в ЦА состоится в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил провести в Казахстане Диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

По словам главы государства, в условиях стремительно меняющегося миропорядка важное значение приобретает совершенствование существующих механизмов взаимодействия стран ЦА в сфере безопасности.