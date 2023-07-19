Детство Ахмета Ясауи и мифические существа: 10 анимационных проектов начали снимать в Казахстане

Мультфильмы, в которых за основу возьмут общие для тюркоязычных стран легенды, начали снимать в Казахстане. Творческое объединение "Казаханимация" запустило пилотный проект совместно с 10 отечественными анимационными студиями, передаёт BaigeNews.kz.

10 проектов, допущенных к производству, отобраны в ходе конкурса. Жюри рассмотрело 40 сценариев о великих личностях тюркоязычных стран, священных животных и географических названиях, общих праздниках и национальных развлечениях.

По итогам открытой защиты поддержку получили 10 анимационных проектов - "Үш Арыс", "Шырақ батыр мен бүркіт жайлы аңыз", "Лэйла. Түркі Патшайымының құпиясы", "Ашина – бірінші көктүрік", "Тұран", "Алтын көл", "Ахмет", "Қожанасыр және ұры", "Суындар" и "Жұмақ дегеніміз...".