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  • Детство Ахмета Ясауи и мифические существа: 10 анимационных проектов начали снимать в Казахстане
Детство Ахмета Ясауи и мифические существа: 10 анимационных проектов начали снимать в Казахстане Сегодня, 16:29
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Сегодня, 16:29
209

Детство Ахмета Ясауи и мифические существа: 10 анимационных проектов начали снимать в Казахстане

Мультфильмы, в которых за основу возьмут общие для тюркоязычных стран легенды, начали снимать в Казахстане. Творческое объединение "Казаханимация" запустило пилотный проект совместно с 10 отечественными анимационными студиями, передаёт BaigeNews.kz

10 проектов, допущенных к производству, отобраны в ходе конкурса. Жюри рассмотрело 40 сценариев о великих личностях тюркоязычных стран, священных животных и географических названиях, общих праздниках и национальных развлечениях.

По итогам открытой защиты поддержку получили 10 анимационных проектов - "Үш Арыс", "Шырақ батыр мен бүркіт жайлы аңыз", "Лэйла. Түркі Патшайымының құпиясы", "Ашина – бірінші көктүрік", "Тұран", "Алтын көл", "Ахмет", "Қожанасыр және ұры", "Суындар" и "Жұмақ дегеніміз...".

"Анимационные проекты, запущенные в производство, не похожи друг на друга ни по жанру, ни по тематике. Данный проект не только укрепит сотрудничество между тюркоязычными государствами, но и позволит казахстанским студиям выйти на новые рынки и расширить зрительскую аудиторию. Это также первый шаг к созданию совместных анимационных проектов с братскими странами в будущем", - отметила исполняющая обязанности председателя Комитета культуры МКС РК Кумис Сеитова.

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Сегодня, 16:29
209
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