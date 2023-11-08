Депутат обвинил Нацбанк Казахстана в отсутствии экономической логики

Депутаты Мажилиса направили запрос в адрес правительства РК и Национального банка с требованием разобраться в вопросе налогообложения доходов от нот Национального банка РК, передаёт BaigeNews.kz.

Мажилисмен Елнур Бейсенбаев отметил, что к началу сентября объём нот в обращении составлял 2,8 триллиона тенге. Эффективная ставка по ним — 16,7% годовых.

"Среднегодовой доход по нотам Нацбанка может оцениваться до 500 миллиардов тенге. Конечно, с таких миллиардных доходов должны уплачиваться налоги", — сказал он.

Елнур Бейсенбаев пояснил, что доходы по нотам Нацбанка облагаются налогами только в отношении банков второго уровня. Нона деле держателями нот являются также субъекты квазигоссектора, ЕНПФ, внебюджетные фонды и другие организации, в том числе иностранные.

"Ноты размещаются на первичном рынке ценных бумаг, и их может купить любое физическое и юридическое лицо. По данным Нацбанка, до 3% нот покупаются нерезидентами. И первый отрицательный момент, что для всех них ноты Нацбанка являются эффективным инструментом заработка и ухода от налогов", —сказал Бейсенбаев.

По мнению депутата, это привело к оттоку депозитов юрлиц в банках второго уровня. По словам мажилисмена, главный инструмент монетарной политики превратился в заработок для тех, у кого есть деньги.

"Считаю, что это не соответствует никакой экономической логике. Особенно в свете поручения президента о необходимости увеличения кредитования корпоративного сектора", — добавил он.

Для решения проблемы депутаты предлагают предусмотреть налогообложение доходов от нот Нацбанка для всех держателей – юридических и физических лиц, а также запретить квазигоссектору размещать деньги в нотах Нацбанка.