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  • "Деньги коррупционеров" - на спецсчёт Минфина поступили 50 миллиардов тенге
acca.media Сегодня, 13:25
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Фото: acca.media

"Деньги коррупционеров" - на спецсчёт Минфина поступили 50 миллиардов тенге

Деньги, изъятые у коррупционеров, будут падать на специальный счёт, передает BaigeNews.kz. Премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что сумма составила 50 миллиардов тенге. 

"В соответсвии с поручением главы государства мы разработали специальные нормы в законодательство, в Бюджетный кодекс, в котором предусматривается специальный отдельный счёт при Министерстве финансов, на который могут поступать такие деньги. Правоохранительные органы обеспечивают эту работу, и по тем коррупционерам, по которым есть соответствующее решение, деньги будут поступать и уже поступают на специальный счет Министерства финансов. Уже поступило порядка 50 миллиардов тенге. Мы ожидаем, что ближайшее время эта сумму вырастет до 100 миллиардов тенге", - сказал глава правительства.

Эти деньги будут направлены на строительство школ и на строительство пристроек к школам, с тем, чтобы обеспечить дополнительными ученическими местами в тех регионах, где особенно есть дефицит ученических мест, трехсменное обучение или аварийное состояние школ.

"Сейчас Министерство просвещения готовит соотвествующую документацию, для того чтобы профинансировать дополнительно к тем средствам, которые заложены в бюджете, которые в плановом порядке будут финансироваться. Специально планировать какие то объемы по коррупционным средствам мы не будем, мы будем их выделять по факту поступления", - отметил Смаилов.

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#Коррупция #школы
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:25
144
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